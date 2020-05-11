Понад 220 тис. інфікованих: Путін пом’якшує карантин у Росії

Президент Росії Володимир Путін оголосив про пом’якшення карантину у країні з 12 травня, при тому що 11 травня РФ вийшла на третє місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом Covid-19.

Влада вирішила не продовжувати так звані неробочі дні, які почалися з 30 березня. З 12 траня в РФ запрацюють базові галузі економіки — енергетика, зв’язок, сільське господарство, промисловість, будівництво та видобуток корисних копалин.

Попри оголошений поетапний вихід з режиму обмежень, влада кожного російського регіону повинна вирішувати сама, які обмеження знімати.

Росія почала виходити з “карантину” на тлі пришвидшення епідемії — за останню добу в країні зафіксували понад 11 тис. нових випадків інфікування коронавірусом, загальний показник заражених перевищив 220 тис.

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Однак офіційна кількість померлих від коронавірусу в РФ залишається напрочуд низькою 2 009 людей, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами зі схожою кількістю хворих.

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Джерело: Дождь