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Факты / Мир

ВОЗ обеспокоена ослаблением карантина и предостерегает от второй волны коронавируса

ВОЗ обеспокоена тем, что некоторые страны снимают карантин, поэтому предупреждает об опасности второй волны распространения коронавируса.

Об этом заявил директор организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

С соответствующим предупреждением ВОЗ выступила после того, как Франция и Бельгия начали смягчать ограничения, а Нидерланды 11 мая разрешили детям вернулись в школу.

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Кроме того, ВОЗ предупредила, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов больных, страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила, что жесткий карантин может вернуться, если страны рано снимут ограничения.

Источник: ВОЗ

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