Большинство инфицированных Covid-19 переносят болезнь в тяжелой форме — ВОЗ

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.

Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

По словам Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.

Читайте: Курильщики имеют больше шансов заболеть тяжелой формой коронавируса — ВОЗ

С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое общество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5hUoJNRUc7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2020