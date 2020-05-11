Большинство инфицированных Covid-19 переносят болезнь в тяжелой форме — ВОЗ

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.
Об этом он заявил на брифинге в Женеве.
По словам Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.
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С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое общество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5hUoJNRUc7
— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2020
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