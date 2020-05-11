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Большинство инфицированных Covid-19 переносят болезнь в тяжелой форме — ВОЗ

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.

Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

По словам Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.

Читайте: Курильщики имеют больше шансов заболеть тяжелой формой коронавируса — ВОЗ

С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое общество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.

К слову, все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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