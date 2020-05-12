ВООЗ стурбована послабленням карантину і застерігає від другої хвилі коронавірусу

ВООЗ стурбована тим, що деякі країни знімають карантинні обмеження, тому попереджає про небезпеку другої хвилі поширення коронавірусу.

Про це заявив директор організації з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

З відповідним попередженням ВООЗ виступила після того, як Франція і Бельгія почали пом’якшувати обмеження, а Нідерланди 11 травня дозволили дітям повернулися в школу.

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Крім того, ВООЗ попередила, що без постійного тестування і відстежування контактів хворих, країни, які виходять з карантину, можуть зіткнутися з потужною новою хвилею захворювань.

Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомила, що жорсткий карантин може повернутися, якщо країни рано знімуть обмеження.

Джерело: ВООЗ