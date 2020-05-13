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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 13 травня

Станом на ранок 13 травня в усьому світі 4 261 747 осіб захворіли на коронавірус. З них 292 893 людей померли, але 1 602 443 людей вже побороли хворобу.

США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 369 376 випадків.

На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірус захворіли 269 520 людей, а померли – 26 920.

Вперше до трійки антилідерів увійшла Росія. Там зафіксовано вже 232 243 випадки, з яких тільки 2 116 летальних.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Великобританія – 226 463;
  • Італія – 221 216;
  • Франція – 178 225;
  • Німеччина – 173 171;
  • Бельгія – 53 779;
  • Нідерланди – 42 984;
  • Швейцарія – 30 380;
  • Португалія – ​​27 913;
  • Швеція – 27 272;
  • Білорусь – 24 873;
  • Польща – 16 921.

В Україні станом на 12 травня кількість хворих на коронавірус становить 15 648 людей.

Загалом 408 хворих померли, а 3 288 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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