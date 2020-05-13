Станом на ранок 13 травня в усьому світі 4 261 747 осіб захворіли на коронавірус. З них 292 893 людей померли, але 1 602 443 людей вже побороли хворобу.
США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 369 376 випадків.
На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірус захворіли 269 520 людей, а померли – 26 920.
Вперше до трійки антилідерів увійшла Росія. Там зафіксовано вже 232 243 випадки, з яких тільки 2 116 летальних.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Великобританія – 226 463;
- Італія – 221 216;
- Франція – 178 225;
- Німеччина – 173 171;
- Бельгія – 53 779;
- Нідерланди – 42 984;
- Швейцарія – 30 380;
- Португалія – 27 913;
- Швеція – 27 272;
- Білорусь – 24 873;
- Польща – 16 921.
В Україні станом на 12 травня кількість хворих на коронавірус становить 15 648 людей.
Загалом 408 хворих померли, а 3 288 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.