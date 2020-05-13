Станом на ранок 13 травня в усьому світі 4 261 747 осіб захворіли на коронавірус. З них 292 893 людей померли, але 1 602 443 людей вже побороли хворобу.

США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 369 376 випадків.

На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірус захворіли 269 520 людей, а померли – 26 920.

Вперше до трійки антилідерів увійшла Росія. Там зафіксовано вже 232 243 випадки, з яких тільки 2 116 летальних.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Великобританія – 226 463;

Італія – 221 216;

Франція – 178 225;

Німеччина – 173 171;

Бельгія – 53 779;

Нідерланди – 42 984;

Швейцарія – 30 380;

Португалія – ​​27 913;

Швеція – 27 272;

Білорусь – 24 873;

Польща – 16 921.

В Україні станом на 12 травня кількість хворих на коронавірус становить 15 648 людей.

Загалом 408 хворих померли, а 3 288 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.