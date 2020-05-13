Польща продовжила контроль на кордонах із ЄС на місяць

Польща продовжила контроль за кордонами з сусідніми державами ще на 30 днів.

До 12 червня держава контролюватиме кордони з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною. А його перетин буде можливий лише у визначених пунктах пропуску.

Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

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– Розпорядженням міністра внутрішніх справ та адміністрації від 13 березня 2020 року тимчасово відновлено прикордонний контролю осіб, які перетинають державний кордон, – зазначили у відомстві.

До 24 березня Польща відновила контроль на кордоні у зв’язку з пандемією коронавірусу. Пізніше він був продовжений чотири рази – до 13 квітня, 3 травня, 13 травня та 12 червня.

Раніше Факти ICTV писали, що Республіка Польща може домовитися про перевезення українських заробітчан автобусами та потягами, адже польські роботодавці шукають шляхи повернення працівників з України на свої підприємства.

Джерело: RMF24.