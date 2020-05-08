Польша может договориться о перевозке украинских заробитчан автобусами и поездами

Польские работодатели ищут пути возвращения украинских сотрудников на свои предприятия. Сейчас идут переговоры с перевозчиками о железнодорожных и автобусных перевозках украинских заробитчан.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Бартош Цыхоцки, отвечая на вопрос, подавала Польша запрос в Украину о чартерные авиарейсы.

— К нам обратились авиаоператоры с вопросом, заинтересованы ли мы в этом. Польские работодатели очень заинтересованы в украинских сотрудниках и если они договорятся с перевозчиками, это может таким путем решиться. Но, поскольку мы соседние страны, я думаю, мы скорее договоримся о железнодорожном и автобусном сообщении, — сказал Бартош Цыхоцки.

Сейчас известно, что из-за карантина из Польши вернулось 180 тыс. украинцев.

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Он пояснил, что в связи с пандемией в Украину из Польши вернулось от 10 до 15% работников, но сейчас они пытаются попасть обратно.

Факты ICTV рассказывали о том, поедут ли украинцы работать в Европу после карантина.

Источник: Украинское радио