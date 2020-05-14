Канада выделяет $1,85 млрд на поддержку пенсионерам

Канадские пенсионеры получат от правительства единовременный платеж в размере от $220-370 для покрытия дополнительных расходов во время пандемии.

Об этом на пресс конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

-Если вам начисляются пенсионные выплаты, то вы получите дополнительные $300 для покрытия расходов, связанных с вирусом. Это означает, что по всей стране почти семь миллионов пожилых людей получат необходимую помощь. Чтобы поддержать наиболее уязвимых пожилых людей, мы также насчитаем дополнительные $200 тем, кто получает повышенную пенсию, — отметил Трюдо.

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По его словам, правительство также выделит около $15 млн волонтерским организациям, которые помогают людям пожилого возраста.

В его офисе уточнили, что всего на новые программы прямой финансовой помощи пенсионерам правительство Канады выделило 2,5 млрд канадских долларов (около $1,85 млрд).

К слову, Канада направит 1,1 млрд канадских долларов (около $815 млн) на разработку вакцины от коронавируса и поиск других способов борьбы с новым вирусом.