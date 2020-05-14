Канада виділяє $1,85 млрд на підтримку пенсіонерам

Канадські пенсіонери отримають від уряду одноразовий платіж у розмірі від $220-370 для покриття додаткових витрат під час пандемії.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

-Якщо вам нараховуються пенсійні виплати, то ви отримаєте додаткові $300 для покриття витрат, пов’язаних із вірусом. Це означає, що у всій країні майже сім млн літніх людей отримають необхідну допомогу. Аби підтримати найбільш уразливих літніх людей, ми також нарахуємо додаткові $200 тим, хто отримує підвищену пенсію, – зазначив Трюдо.

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За його словами, уряд також виділить близько $15 млн волонтерським організаціям, які допомагають людям похилого віку.

У його офісі уточнили, що загалом на нові програми прямої фінансової допомоги пенсіонерам уряд Канади передбачив 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,85 млрд).

До слова, Канада спрямує 1,1 млрд канадських доларів (близько $815 млн) на розробку вакцини від коронавірусу та пошук інших способів боротьби із новим вірусом.