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Факты / Мир

Канада хочет сотрудничать с Китаем в разработке вакцины от Covid-19

Национальный исследовательский центр Канады начал сотрудничество с китайской CanSino Biologics Inc, одной из немногих компаний в мире, где вакцина от коронавируса уже проходит клинические испытания.

Канадские ученые рассчитывают, что в случае одобрения вакцины, ее будут испытывать на людях в Канаде.

— Этот кандидат на вакцину имеет большие перспективы. До тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от Covid-19, вирус будет продолжать разрушать все аспекты общества и экономики, — заявил президент Национального исследовательского совета Канады Йен Стюарт.

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В случае одобрения китайскими регулирующими органами, NRC увеличит производство вакцины CanSino в государственном учреждении в Монреале.

После этого для CanSino подготовят заявку на проведение клинических испытаний на людях в канадском регуляторе лекарственных средств Health Canada.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки разрабатывается по меньшей мере восемь потенциальных вакцин от коронавируса.

Источник: CNN

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