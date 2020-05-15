Коли настане час: Трюдо прокоментував відкриття Канадою кордонів

У Канаді найближчим часом не мають наміру відкривати кордони для іноземців.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, зараз всі працюють над зменшенням кількості випадків коронавірусу і перезапуску певних секторів економіки.

– Ми будемо дуже обачними у відновленні міжнародних подорожей (в тому числі в США), поки не відчуємо, що прийшов час, – сказав Трюдо.

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Станом на ранок 15 травня в Канаді зафіксували 74 782 випадки коронавірусу. З них вилікувалося 36 104 особи, а померло – 5 592.

До речі, канадські пенсіонери отримають від уряду одноразовий платіж у розмірі від $220-370 для покриття додаткових витрат під час пандемії.