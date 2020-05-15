Количество больных коронавирусом в мире продолжает расти. Так, по информации американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 15 мая Covid-19 заболели 4 498 579 человек.

Однако ученые продолжают работать над разработкой вакцины и лекарств против нового вируса.

Чего они достигли в своих исследованиях по коронавирусу за последнюю неделю — читайте в материале.

В США свернули клинические испытания ремдесивира для лечения Covid-19, сообщает ВВС. Но не из-за его провала, а чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, которые лечились им.

Поскольку после объявления промежуточных результатов испытаний ремдесивира о его эффективности препарат начали давать всем больным, то после такого решения перестала существовать контрольная группа и исследование потеряло смысл.

Теперь антивирусный препарат, который считали наиболее перспективными потенциальными лекарствами от Covid-19, придется проверять заново.

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Китай проводит испытания уже пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев. В эксперименте участвуют 2 575 человек. Если все будет хорошо, то вторая фаза клинических испытаний завершится в июле.

Также известно, что еще ряд препаратов, которые претендуют на роль вакцины от коронавируса, ожидают одобрения для начала клинических испытаний.

В США отобрали 14 вариантов потенциальных вакцин от Covid-19. Но эксперты работают над тем, чтобы сократить этот список. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

По его словам, США надеются получить вакцину до конца года или даже раньше. Производить ее будут на территории Штатов.

В то же время, врачи начали исследовать новые симптомы Covid-19 у детей. У больных после коронавируса начал появляться мультисистемный воспалительный синдром, который сопровождается лихорадкой, воспалением почек или плохим функционированием сердца.

Также могут наблюдаться признаки воспаления кровеносных сосудов.

Учитывая такую ​​ситуацию, директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что сейчас критически важно срочно определить этот клинический синдром, чтобы понять его причины и прописать лечение.

Также он отметил, что мир сможет победить коронавирус только при условии справедливого доступа к вакцинам и терапевтическим средствам.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начинают клинические испытания лекарства от коронавируса. Позже появился соответствующий приказ Минздрава, в котором отмечается, что препарат Биовен тестируют в пяти медицинских учреждениях при добровольном согласии пациентов.