Кількість хворих на коронавірус у світі продовжує зростати. Так, за інформацією американського університету Джонса Гопкінса, станом на 15 травня на Covid-19 захворіли 4 498 579 людей.

Однак вчені продовжують працювати над розробкою вакцини і ліків проти нового вірусу.

Чого вони досягли у своїх дослідженнях щодо коронавірусу за останній тиждень – читайте у матеріалі.

У США згорнули клінічні випробування ремдесивіру для лікування Covid-19, повідомляє ВВС. Але не через його провал, а щоб не допустити зайвих жертв серед пацієнтів з контрольної групи, які лікувалися ним.

Оскільки після оголошення проміжних результатів випробувань ремдесивіру про його ефективність препарат почали давати всім хворим, то після такого рішення припинила існувати контрольна група і дослідження втратило сенс.

Тепер антивірусний препарат, який вважали найбільш перспективними потенційними ліками від Covid-19, доведеться перевіряти заново.

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Китай проводить випробування вже п’яти вакцин від коронавірусу на групі добровольців. У експерименті беруть участь 2 575 осіб. Якщо все буде гаразд, то друга фаза клінічних випробувань завершиться в липні.

Також відомо, що ще низка препаратів, які претендують на роль вакцини від коронавірусу, очікують на схвалення для початку клінічних випробувань.

У США відібрали 14 варіантів потенційних вакцин від Covid-19. Але експерти працюють над тим, щоб скоротити цей список. Про це повідомив президент Дональд Трамп.

За його словами, США сподіваються отримати вакцину до кінця року або навіть раніше. Вироблятимуть її на території Штатів.

Водночас, лікарі почали досліджувати нові симптоми Covid-19 у дітей. У хворих після коронавірусу почав з’являтися мультисистемний запальний синдром, який супроводжується лихоманкою, запаленням нирок або поганим функціонуванням серця.

Також можуть спостерігатися ознаки запалення кровоносних судин.

Враховуючи таку ситуацію, директор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус заявив, що наразі критично важливо терміново визначити цей клінічний синдром, щоб зрозуміти його причини і прописати лікування.

Також він зазначив, що світ зможе перемогти коронавірус тільки за умови справедливого доступу до вакцин і терапевтичних засобів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у Україні починають клінічні випробування ліків від коронавірусу. Пізніше зявився відповідний наказ МОЗ, у якому зазначається, що препарат Біовен тестують у п’ятьох медичних закладах за добровільної згоди пацієнтів.