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Факты / Мир

Испания ужесточила правила въезда для иностранцев

В Испании с 16 мая ужесточили правила для въезда в страну.

Теперь въезд разрешен только медикам, сотрудникам домов престарелых, дипломатам и работающим в Испании жителям приграничных регионов других стран.

Такие меры в Испании продлятся до 15 июня.

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К слову, Испания занимает четвертую позицию по количеству инфицированных Covid-19. В стране зафиксировали 230 183 случая. Из них вылечились 144 783 человека, а умерли – 27 459.

Ранее Факты ICTV сообщали, что 3 мая в Испании зафиксировали резкое снижение суточных показателей заболеваемости и смертности от коронавируса.

Источник: DW

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