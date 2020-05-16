Испания ужесточила правила въезда для иностранцев

В Испании с 16 мая ужесточили правила для въезда в страну.

Теперь въезд разрешен только медикам, сотрудникам домов престарелых, дипломатам и работающим в Испании жителям приграничных регионов других стран.

Такие меры в Испании продлятся до 15 июня.

Читайте: Испания объявила о поэтапном выходе из карантина до конца июня

К слову, Испания занимает четвертую позицию по количеству инфицированных Covid-19. В стране зафиксировали 230 183 случая. Из них вылечились 144 783 человека, а умерли – 27 459.

Ранее Факты ICTV сообщали, что 3 мая в Испании зафиксировали резкое снижение суточных показателей заболеваемости и смертности от коронавируса.

Источник: DW