Іспанія посилила правила в’їзду для іноземців

В Іспанії з 16 травня посилили правила для в’їзду в країну.

Тепер в’їзд дозволений тільки медикам, співробітникам будинків престарілих, дипломатам та жителям прикордонних регіонів інших країн, які працюють в Іспанії.

Такі заходи в Іспанії триватимуть до 15 червня.

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До речі, Іспанія займає четверту позицію за кількістю інфікованих Covid-19. У країні зафіксували 230 183 випадки. З них вилікувалися 144 783 особи, а померли – 27 459.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що 3 травня в Іспанії зафіксували різке зниження добових показників захворюваності та смертності від коронавірусу.

Джерело: DW