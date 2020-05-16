Во Франции ожидают вакцину от Covid-19 через полтора года

Во Франции прогнозируют, что вакцина от коронавируса может появиться примерно через 18 месяцев.

По словам министра высшего образования и научных исследований Франции Фредерики Видаль, не стоит ожидать вакцину раньше.

— Вакцина от коронавируса появится примерно через 18 месяцев, при этом считать, что ее можно разработать быстрее — пока глупо, — сказала Видаль.

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К слову, во Франции зафиксировали 179 630 случаев коронавируса.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США сотрудничают в разработке вакцины от коронавируса со специалистами из Индии.