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У Франції очікують вакцину від Covid-19 через півтора року

У Франції прогнозують, що вакцина від коронавірусу може з’явитися приблизно через 18 місяців.

За словами міністра вищої освіти і наукових досліджень Франції Фредерік Відаль, не варто очікувати вакцину раніше.

– Вакцина від коронавірусу з’явиться приблизно через 18 місяців, при цьому вважати, що її можна розробити швидше – поки безглуздо, – сказала Відаль.

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До речі, у Франції зафіксували 179 630 випадків коронавірусу.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють у розробці вакцини від коронавірусу з фахівцями з Індії.

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