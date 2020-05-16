США сотрудничают в разработке вакцины от Covid-19 с Индией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США сотрудничают в разработке вакцины от коронавируса со специалистами из Индии.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

— Мы поддерживаем Индию и ее руководство во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага!

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Также глава Белого дома отметил, что США пожертвуют аппараты ИВЛ коллегам в Индию.

К слову, Канада хочет сотрудничать с Китаем в разработке вакцины от коронавируса.