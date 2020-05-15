Китай начал тестировать на добровольцах пятую вакцину от Covid-19

Китай начал тестировать пятую вакцину от коронавируса на группе добровольцев, сообщают СМИ со ссылкой на заместителя директора Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

По его словам, сейчас среди 2 575 человек, участвующих в испытании, не наблюдается никаких серьезных нежелательных реакций.

Если все будет хорошо, то вторая фаза клинических испытаний этих проектов завершится в июле 2020 года.

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Кроме того, он отметил, что еще ряд препаратов, которые претендуют на роль вакцины от коронавируса, ожидают одобрения для начала клинических испытаний.

Напомним, ранее ведущий эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что в Штатах разрабатывается по меньшей мере восемь потенциальных вакцин от коронавируса.