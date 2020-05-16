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Факти / Світ

Японія ініціює розслідування проти ВООЗ через Covid-19

Японія планує ініціювати розслідування того, як Всесвітня організація охорони здоров’я реагувала на поширення коронавірусу у світі. Пропозицію висунуть на загальних зборах ВООЗ, які проходитимуть у понеділок, 18 травня.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

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За його словами, японська сторона запропонує Євросоюзу провести незалежне розслідування щодо реагування організації на пандемію коронавірусу.

– Японія закликає розслідувати дії ВООЗ щодо пандемії коронавірусу. Пропозиція буде зроблена на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок, – зазначив Сіндзо Абе.

Він підкреслив, що розслідування має проводити незалежний орган.

До речі, статистика коронавірусу у світі на 16 травня свідчить про 4 542 910 хворих. За добу на Covid-19 захворіло ще 100 747людей.

Джерело: The Mainichi

Фото: Dreamstime

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