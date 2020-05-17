Американские ученые обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирус — СМИ

Ученые из США сообщают, что нашли антитело, которое полностью блокирует коронавирус и выводит его из организма за четыре дня.

Об этом в прямом эфире телеканала FOX News заявил основатель биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи.

Он заверил, что это лекарство против Covid-19 и оно работает.

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Подробнее об открытии антитела STI-1499 компания Sorrento Therapeutics обещает рассказать в пятницу, 22 мая.

Пока же только анонсировали, что наличие в организме человека нейтрализующих антител разрешит отказаться даже от соблюдения социальной дистанции.

Также сообщили, что лекарство сможет стать доступным на несколько месяцев раньше, чем вакцина.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Франция прогнозирует появление вакцины от коронавируса через 18 месяцев.

Источник: FOX News