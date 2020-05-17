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Факти / Світ

Американські вчені виявили антитіло, яке повністю блокує коронавірус – ЗМІ

Науковці із США повідомляють, що знайшли антитіло, яке повністю блокує коронавірус і виводить його з організму за чотири дні.

Про це у прямому ефірі телеканалу FOX News заявив засновник біофармацевтичної компанії Sorrento Therapeutics Генрі Джі.

Він запевнив, що це ліки проти Covid-19 і вони працюють.

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Детальніше про відкриття антитіла STI-1499 компанія Sorrento Therapeutics обіцяє розповісти у п’ятницю, 22 травня.

Поки ж тільки анонсували, що наявність в організмі людини нейтралізуючих антитіл дозволить відмовитися навіть від дотримання соціальної дистанції.

Також повідомили, що ліки зможуть стати доступними на кілька місяців раніше, ніж вакцина.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Франція прогнозує появу вакцини від коронавірусу через 18 місяців.

Джерело: FOX News

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