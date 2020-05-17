Количество больных коронавирусом в мире продолжает расти — на утро 17 мая зафиксировали 4 635 786. По сравнению со статистикой за предыдущий день, за минувшие сутки заболели еще 92 876 человек.

Всего по состоянию на 7.30 от Covid-19 в мире умер 311 821 больной, за сутки — 4 125. Вылечиться удалось 1 693 685 пациентам.

5 стран с наибольшим количеством больных:

США — 1 467 884

Россия — 272 043

Великобритания — 241 461

Бразилия — 233 511

Испания — 230 698.

5 стран, где зафиксировали наибольшее количество смертей:

США — 88 754

Великобритания — 34 546

Италия — 31 763

Испания — 27 563

Франция — 27 532.

Украина в мировом рейтинге по количеству больных занимает 32 место.

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Ослабление карантина в странах Европы

Некоторые страны Европы после длительных ограничений начали ослаблять карантин.

Так, в Германии снова открылись крупные магазины, в некоторых регионах разрешили работать ресторанам. С 15 мая в Австрии открылись рестораны и бары, которые работают до 23.00.

Также здесь открылись непродуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские.

Словения может объявить о победе над Covid-19 в конце мая. Ключевые меры по сдерживанию коронавируса останутся в силе, но одно главное ограничение было снято — граждане ЕС смогут пересекать границу, хотя с предостережениями.

Ослабляют карантин и в Италии — с 18 мая здесь начинают работать бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, розничные торговцы, музеи, библиотеки, разрешены церковные службы.

Во Франции в условиях ослабленного карантина открыли начальные школы и детские сады.

Чехия с 25 мая отменяет масочный режим, а с 11 мая, а в Польше заработали торговые центры и гостиницы.

Напомним, 16 мая коронавирусом в мире заболели 4 542 910. Как и сегодня, первое место в антирейтинге занимают США.

Источник: Университет Джонса Хопкинса