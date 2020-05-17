Кількість хворих на коронавірус у світі продовжує зростати – на ранок 17 травня зафіксували 4 635 786. Порівняно зі статистикою за попередній день, за минулу добу захворіло ще 92 876 людей.
Загалом станом на 7.30 від Covid-19 у світі помер 311 821 хворий, за добу – 4 125. Вилікуватись вдалось 1 693 685 пацієнтам.
5 країн з найбільшою кількістю хворих:
- США – 1 467 884
- Росія – 272 043
- Велика Британія – 241 461
- Бразилія – 233 511
- Іспанія – 230 698.
5 країн, де зафіксували найбільшу кількість смертей:
- США – 88 754
- Велика Британія – 34 546
- Італія – 31 763
- Іспанія – 27 563
- Франція – 27 532.
Україна у світовому рейтингу за кількістю хворих посідає 32 місце.
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Послаблення карантину у країнах Європи
Деякі країни Європи після тривалих обмежень почали послаблювати карантин.
Так, у Німеччині знову відкрилися великі магазини, у деяких регіонах дозволили працювати ресторанам. З 15 травня в Австрії відкрилися ресторани та бари, які працюють до 23.00.
Також тут відкрилися непродуктові магазини, торгові центри та перукарні.
Словенія може оголосити про перемогу над Covid-19 наприкінці травня. Ключові заходи щодо стримування коронавірусу залишаться чинними, але одне головне обмеження було знято – громадяни ЄС зможуть перетинати кордон, хоча із застереженнями.
Послаблюють карантин і в Італії – з 18 травня тут починають працювати бари, ресторани, перукарні, салони краси, роздрібні торговці, музеї, бібліотеки, дозволені церковні служби.
У Франції в умовах послабленого карантину відкрили початкові школи та дитячі садочки.
Чехія з 25 травня скасовує масковий режим, а з 11 травня, а у Польщі запрацювали торговельні центри та готелі.
Нагадаємо, 16 травня на коронавірус у світі захворіли 4 542 910. Як і сьогодні, першу сходинку в антирейтингу посідають США.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса