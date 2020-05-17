Кількість хворих на коронавірус у світі продовжує зростати – на ранок 17 травня зафіксували 4 635 786. Порівняно зі статистикою за попередній день, за минулу добу захворіло ще 92 876 людей.

Загалом станом на 7.30 від Covid-19 у світі помер 311 821 хворий, за добу – 4 125. Вилікуватись вдалось 1 693 685 пацієнтам.

5 країн з найбільшою кількістю хворих:

США – 1 467 884

Росія – 272 043

Велика Британія – 241 461

Бразилія – 233 511

Іспанія – 230 698.

5 країн, де зафіксували найбільшу кількість смертей:

США – 88 754

Велика Британія – 34 546

Італія – 31 763

Іспанія – 27 563

Франція – 27 532.

Україна у світовому рейтингу за кількістю хворих посідає 32 місце.

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Послаблення карантину у країнах Європи

Деякі країни Європи після тривалих обмежень почали послаблювати карантин.

Так, у Німеччині знову відкрилися великі магазини, у деяких регіонах дозволили працювати ресторанам. З 15 травня в Австрії відкрилися ресторани та бари, які працюють до 23.00.

Також тут відкрилися непродуктові магазини, торгові центри та перукарні.

Словенія може оголосити про перемогу над Covid-19 наприкінці травня. Ключові заходи щодо стримування коронавірусу залишаться чинними, але одне головне обмеження було знято – громадяни ЄС зможуть перетинати кордон, хоча із застереженнями.

Послаблюють карантин і в Італії – з 18 травня тут починають працювати бари, ресторани, перукарні, салони краси, роздрібні торговці, музеї, бібліотеки, дозволені церковні служби.

У Франції в умовах послабленого карантину відкрили початкові школи та дитячі садочки.

Чехія з 25 травня скасовує масковий режим, а з 11 травня, а у Польщі запрацювали торговельні центри та готелі.

Нагадаємо, 16 травня на коронавірус у світі захворіли 4 542 910. Як і сьогодні, першу сходинку в антирейтингу посідають США.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса