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Факты / Происшествия

Посла Китая в Израиле нашли мертвым на собственной резиденции

17 мая 2020 года умер посол Китая в Израиле Ду Вэй.

Его тело обнаружили недалеко от города Тель-Авив на территории собственной резиденции. Посла нашли мертвым в постели.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители пока не дают никаких комментариев и не называют причину смерти посла.

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58-летний мужчина начал работать на этой должности в 2020 году. Перед этим он был послом Китая в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что 31 марта 2020 года скончался почетный посол Украины в Хорватии.

Источники: CNN, BBC, Посольство КНР в Украине

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