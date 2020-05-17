Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим на власній резиденції

17 травня 2020 року помер посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей.

Його тіло виявили неподалік від міста Тель-Авів на території власної резиденції. Посла знайшли мертвим у ліжку.

Наразі на місті події працює поліція. Правоохоронці поки не дають жодних коментарів та не називають причину смерті посла.

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58-річний чоловік почав працювати на цій посаді у 2020 році. Перед цим він був послом Китаю в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 31 березня 2020 року помер почесний посол України у Хорватії.

Джерела: CNN, BBC, Посольство КНР в Україні