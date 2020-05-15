Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине.
— Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине, — сообщает Белый дом.
71-летний Кит Дейтон сейчас возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также с ноября 2018 года является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
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До этого он был военным атташе в посольстве в России.
Владеет русским и немецким языками.
Напомним, бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством на написание мемуаров, в которых расскажет о работе в Украине.
Источник: The White House