Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине.

— Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине, — сообщает Белый дом.

71-летний Кит Дейтон сейчас возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также с ноября 2018 года является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

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До этого он был военным атташе в посольстве в России.

Владеет русским и немецким языками.

Напомним, бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством на написание мемуаров, в которых расскажет о работе в Украине.

Источник: The White House