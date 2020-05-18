У світі станом на ранок 18 травня на коронавірус захворіли 4 713 620 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 77 834.
Станом на 5.30 від Covid-19 померли 315 185 хворих, за добу – 3 364. Побороти вірус і вилікуватися вдалося 1 733 963 пацієнтам.
Найбільша кількість хворих спостерігається у:
- США – 1 486 757
- Росії – 281 752
- Великій Британії – 244 995
- Бразилії – 241 080
- Іспанії – 230 698.
Найбільшу кількість смертей зафіксували у:
- США – 89 562
- Великій Британії – 34 716
- Італії – 31 908
- Франції – 28 111
- Іспанії – 27 563.
У світовому рейтингу Україна за кількістю хворих посідає 32 місце – між Польщею та Індонезією.
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Ситуація з послабленням карантину у різних країнах Європи
Країни починають послаблювати карантин, деякі з них навіть відкривають кордони.
Так, частково відновлює міжнародне пасажирське сполучення Чехія, однак поки лише до Німеччини. Крім того, з 25 травня тут планують скасувати масковий режим.
Про відкриття кордонів з 3 червня заговорили також в Італії. Самоізоляція протягом 14 днів після в’їзду не буде обов’язковою.
Розглядається можливість в’їзду в країну з ЄС і Шенгенської зони. Також дозволено в’їзд зі Швейцарії та Монако.
Крім того, в країні з 18 травня починають працювати бари, ресторани, перукарні, салони краси, роздрібні торговці, музеї, бібліотеки, дозволені церковні служби.
Іспанія послабила карантин ще з 2 травня. Людям дозволили виходити на прогулянки і займатися спортом.
У Німеччині знову запрацювали великі магазини, а у деяких регіонах навіть ресторани. У Польщі відкрилися торговельні центри та готелі.
Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину. Вона стала першою у Європі, хто послабив карантинні обмеження.
Початкові школи та дитячі садочки також запрацювали і у Франції.
Послабили обмеження і в Австрії. Тут відкрилися ресторани та бари, які працюють до 23.00, непродуктові магазини, торгові центри та перукарні.
Нагадаємо, 17 травня на коронавірус у світі захворіли 4 635 786 людей. Першу сходинку в антирейтингу посідали США.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса