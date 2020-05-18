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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 18 травня

У світі станом на ранок 18 травня на коронавірус захворіли 4 713 620 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 77 834.

Станом на 5.30 від Covid-19 померли 315 185 хворих, за добу – 3 364. Побороти вірус і вилікуватися вдалося 1 733 963 пацієнтам.

Найбільша кількість хворих спостерігається у:

  • США – 1 486 757
  • Росії – 281 752
  • Великій Британії – 244 995
  • Бразилії – 241 080
  • Іспанії – 230 698.

Найбільшу кількість смертей зафіксували у:

  • США – 89 562
  • Великій Британії – 34 716
  • Італії – 31 908
  • Франції – 28 111
  • Іспанії – 27 563.

У світовому рейтингу Україна за кількістю хворих посідає 32 місце – між Польщею та Індонезією.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Ситуація з послабленням карантину у різних країнах Європи

Країни починають послаблювати карантин, деякі з них навіть відкривають кордони.

Так, частково відновлює міжнародне пасажирське сполучення Чехія, однак поки лише до Німеччини. Крім того, з 25 травня тут планують скасувати масковий режим.

Про відкриття кордонів з 3 червня заговорили також в Італії. Самоізоляція протягом 14 днів після в’їзду не буде обов’язковою.

Розглядається можливість в’їзду в країну з ЄС і Шенгенської зони. Також дозволено в’їзд зі Швейцарії та Монако.

Крім того, в країні з 18 травня починають працювати бари, ресторани, перукарні, салони краси, роздрібні торговці, музеї, бібліотеки, дозволені церковні служби.

Іспанія послабила карантин ще з 2 травня. Людям дозволили виходити на прогулянки і займатися спортом.

У Німеччині знову запрацювали великі магазини, а у деяких регіонах навіть ресторани. У Польщі відкрилися торговельні центри та готелі.

Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину. Вона стала першою у Європі, хто послабив карантинні обмеження.

Початкові школи та дитячі садочки також запрацювали і у Франції.

Послабили обмеження і в Австрії. Тут відкрилися ресторани та бари, які працюють до 23.00, непродуктові магазини, торгові центри та перукарні.

Нагадаємо, 17 травня на коронавірус у світі захворіли 4 635 786 людей. Першу сходинку в антирейтингу посідали США.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса

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