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Факты / Мир

В Канаде разбился военный самолет, погибла капитан

В результате авиакатастрофы с участием самолета ВВС Канады погибла капитан, пилот с травмами находится в больнице.

Во время полета самолет задел крышу дома: после столкновения возник сильный пожар.

Капитан Джен Кейси от полученных травм погибла на месте, а пилот Ричард Макдугал успел катапультироваться.

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Трагедия произошла вблизи города Камлупс на западе Канады.

Как рассказали очевидцы, самолет упал рядом с местным аэропортом вскоре после взлета.

Члены экипажа должны были принять участие в авиашоу для поддержки канадских врачей, которые борются с коронавирусом.

Напомним, недавно в США, штат Техас, самолет насмерть сбил человека прямо в аэропорту.

Фото: Royal Canadian Air Force

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