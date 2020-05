В Канаде разбился военный самолет, погибла капитан

В результате авиакатастрофы с участием самолета ВВС Канады погибла капитан, пилот с травмами находится в больнице.

Во время полета самолет задел крышу дома: после столкновения возник сильный пожар.

Капитан Джен Кейси от полученных травм погибла на месте, а пилот Ричард Макдугал успел катапультироваться.

Читайте: Когда наступит время: Трюдо прокомментировал открытие Канадой границ

Трагедия произошла вблизи города Камлупс на западе Канады.

Как рассказали очевидцы, самолет упал рядом с местным аэропортом вскоре после взлета.

Члены экипажа должны были принять участие в авиашоу для поддержки канадских врачей, которые борются с коронавирусом.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. — Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU

— Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 18, 2020