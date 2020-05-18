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У Канаді розбився військовий літак, загинула капітан

Внаслідок авіакатастрофи за участю літака ВПС Канади загинула капітан, пілот із травмами перебуває у лікарні.

Під час польоту літак зачепив дах будинку: після зіткнення виникла пожежа.

Капітан Джен Кейсі від отриманих травм загинула на місці, а пілот Річард Макдугал встиг катапультуватися.

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Трагедія відбулась поблизу міста Камлупс на заході Канади.

Як розповіли очевидці, літак впав поряд з місцевим аеропортом незадовго після зльоту.

Члени екіпажу повинні були взяти участь в авіашоу для підтримки канадських лікарів, які борються з коронавірусом.

Нагадаємо, нещодавно у США, штат Техас, літак насмерть збив людину прямо в аеропорту.

Фото: Royal Canadian Air Force

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