У Канаді розбився військовий літак, загинула капітан

Внаслідок авіакатастрофи за участю літака ВПС Канади загинула капітан, пілот із травмами перебуває у лікарні.

Під час польоту літак зачепив дах будинку: після зіткнення виникла пожежа.

Капітан Джен Кейсі від отриманих травм загинула на місці, а пілот Річард Макдугал встиг катапультуватися.

Трагедія відбулась поблизу міста Камлупс на заході Канади.

Як розповіли очевидці, літак впав поряд з місцевим аеропортом незадовго після зльоту.

Члени екіпажу повинні були взяти участь в авіашоу для підтримки канадських лікарів, які борються з коронавірусом.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. – Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU

— Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 18, 2020