Чехия преодолела кризис, вызванный коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что страна преодолела кризис, вызванный пандемией коронавируса.

— Нам удалось без проблем провести систему здравоохранения Чехии через этот кризис. Covid-кризис остался за нами, теперь нам надо заняться теми задачами, которые ждут нас впереди, — сказал Войтех.