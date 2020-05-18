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Факты / Мир

Чехия преодолела кризис, вызванный коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что страна преодолела кризис, вызванный пандемией коронавируса.

— Нам удалось без проблем провести систему здравоохранения Чехии через этот кризис. Covid-кризис остался за нами, теперь нам надо заняться теми задачами, которые ждут нас впереди, — сказал Войтех.

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По его словам, необходимо обеспечить финансовую стабилизацию здравоохранения, решить проблемы отдельных больниц, разобраться с возникшими в связи с коронавирусом затратами.

Напомним, правительство Чехии приняло решение отменить общенациональный карантин, введенный в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Источник: Novinky

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