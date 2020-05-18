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Чехія подолала кризу, викликану коронавірусом

Глава Міністерства охорони здоров’я Чехії Адам Войтех заявив, що країна подолала кризу, викликану пандемією коронавірусу.

– Нам вдалося без проблем провести систему охорони здоров’я Чехії через цю кризу. Covid-криза залишилася за нами, тепер нам треба зайнятися тими завданнями, які чекають нас попереду, – сказав Войтех.

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За його словами, необхідно забезпечити фінансову стабілізацію охорони здоров’я, вирішити проблеми окремих лікарень, розібратися з виниклими у зв’язку з коронавірусом витратами.

Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, запроваджений у середині березня через пандемію коронавірусу.

Джерело: Novinky

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