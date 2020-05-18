Чехія подолала кризу, викликану коронавірусом

Глава Міністерства охорони здоров’я Чехії Адам Войтех заявив, що країна подолала кризу, викликану пандемією коронавірусу.

– Нам вдалося без проблем провести систему охорони здоров’я Чехії через цю кризу. Covid-криза залишилася за нами, тепер нам треба зайнятися тими завданнями, які чекають нас попереду, – сказав Войтех.