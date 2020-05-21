В масках и полсалона: рекомендации европейских агентств по перелетам

Рекомендации относительно правил полетов на самолетах во время пандемии коронавируса дали Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Обе организации сообщают, что требуется обязательное использование масок, дистанцирование и дезинфекция.

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В совместном документе этих двух европейских агентств говорится об обеспечении санитарной безопасности пассажиров и персонала авиационного сектора на момент возобновления полетных программ из-за пандемии коронавируса в мире.

Находиться в маске рекомендуется всем пассажирам и персоналу с момента их прибытия в аэропорт и до пункта назначения, исключая детей до шести лет.

Они должны меняться каждые четыре часа, соответственно, у пассажиров должно быть достаточное их количество на время перелета, но авиакомпаниям также рекомендуется иметь запас масок на случай дополнительной необходимости в них.

Также рекомендуется соблюдать физическую дистанцию в 1,5 м между людьми на всех этапах полета. Чтобы добиться этого, агентства предлагают оставлять хотя бы одно промежуточное место незанятым, увеличивая дистанцию между креслами, или оставлять пустым каждый второй ряд кресел.

Если увеличить дистанцию таким образом невозможно, пассажиры и члены экипажа должны постоянно применять другие превентивные меры.

Также предлагают сократить до минимума количество предоставляемых услуг на борту самолета, а доступ к терминалам разрешить только для пассажиров и персонала.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже выразила свое несогласие с такими мерами, полагая, что они потерпят убытки, а цена на билеты поднимется.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина не восстановит авиасообщение с европейскими странами раньше 15 июня.