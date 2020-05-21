В масках и полсалона: рекомендации европейских агентств по перелетам

Рекомендации относительно правил полетов на самолетах во время пандемии коронавируса дали Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Обе организации сообщают, что требуется обязательное использование масок, дистанцирование и дезинфекция.
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В совместном документе этих двух европейских агентств говорится об обеспечении санитарной безопасности пассажиров и персонала авиационного сектора на момент возобновления полетных программ из-за пандемии коронавируса в мире.
Находиться в маске рекомендуется всем пассажирам и персоналу с момента их прибытия в аэропорт и до пункта назначения, исключая детей до шести лет.
Они должны меняться каждые четыре часа, соответственно, у пассажиров должно быть достаточное их количество на время перелета, но авиакомпаниям также рекомендуется иметь запас масок на случай дополнительной необходимости в них.
Также рекомендуется соблюдать физическую дистанцию в 1,5 м между людьми на всех этапах полета. Чтобы добиться этого, агентства предлагают оставлять хотя бы одно промежуточное место незанятым, увеличивая дистанцию между креслами, или оставлять пустым каждый второй ряд кресел.Читайте: Летать безопасно: ЕС разработал рекомендации для авиакомпаний Украина может восстановить авиасообщение с Грузией с 1 июля Как будут работать авиаперевозчики после карантина и изменится ли цена билетов
Если увеличить дистанцию таким образом невозможно, пассажиры и члены экипажа должны постоянно применять другие превентивные меры.
Также предлагают сократить до минимума количество предоставляемых услуг на борту самолета, а доступ к терминалам разрешить только для пассажиров и персонала.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже выразила свое несогласие с такими мерами, полагая, что они потерпят убытки, а цена на билеты поднимется.
Ранее Факты ICTV писали, что Украина не восстановит авиасообщение с европейскими странами раньше 15 июня.