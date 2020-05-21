У масках та через одне місце: рекомендації європейських агентств щодо перельотів

Рекомендації щодо правил польотів на літаках під час пандемії коронавірусу дали Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) та Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Обидві організації повідомляють, що потрібне обов’язкове використання масок, дистанціювання і дезінфекція.

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У спільному документі цих двох європейських агентств говориться про забезпечення санітарної безпеки пасажирів і персоналу авіаційного сектору на момент відновлення польотних програм через пандемію коронавірусу в світі.

Перебувати у масці рекомендується усім пасажирам і персоналу з моменту їхнього прибуття в аеропорт і до пункту призначення, окрім дітей до шести років.

Вони повинні змінюватися кожні чотири години, відповідно, у пасажирів має бути достатня їхня кількість на час перельоту, але авіакомпаніям також рекомендується мати запас масок на випадок додаткової потреби у них.

Також рекомендується дотримуватися фізичної дистанції в 1,5 м між людьми на всіх етапах польоту. Щоб домогтися цього, агентства пропонують залишати хоча б одне проміжне місце незайнятим, збільшуючи дистанцію між кріслами, або залишати порожнім кожен другий ряд крісел.

Якщо збільшити дистанцію так неможливо, пасажири і члени екіпажу повинні постійно застосовувати інші превентивні заходи.

Також пропонують скоротити до мінімуму кількість послуг, що надаються на борту літака, а доступ до терміналів дозволити тільки для пасажирів і персоналу.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) вже висловила свою незгоду з такими заходами, вважаючи, що вони зазнають збитків, а ціна на квитки піднімуться.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна не відновить авіасполучення з європейськими країнами раніше 15 червня.