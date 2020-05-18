Ранее чем 15 июне Украина не восстановит авиасообщение с европейскими странами, а после этой даты возможное восстановление сообщения.

Об этом в эфире Свободы Слова на телеканале ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Авиасообщение, в частности международное обновляется, вероятно в июне. Но нужно, чтобы открылись границы других стран, — подчеркнул Шмыгаль.

Самая быстрая дата, когда европейские страны планируют возобновить авиасообщение — это не быстрее 15 июня.

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К слову, авиакомпании, анонсирующие полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение — информации о восстановлении сообщения Украины с другими странами нет.