Правительство Испании приняло решение об открытии границ для иностранных туристов с июля, но при условии прохождения 14-дневного карантина после приезда, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

По его словам, туристы уже могут планировать свои каникулы в Испании.

При этом он сделал акцент на безопасности – чтобы туристы не подвергались никакому риску на территори страны, а также не завозили инфекцию.

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Санчес также сообщил, что со вторника, 26 мая, в стране объявят 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии коронавируса.

Ранее в Испании на месяц ввели дополнительные требования для граждан, пересекающих границу страны. С 16 мая въезд позволили только медикам, сотрудникам домов престарелых, дипломатам и жителям приграничных регионов других стран, работающих в Испании. Такие меры продлятся до 15 июня.

Источник: El Pais