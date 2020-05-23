Уряд Іспанії ухвалив рішення про відкриття кордонів для іноземних туристів з липня, але за умови проходження 14-денного карантину після приїзду, повідомив прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

За його словами, туристи вже можуть планувати свої канікули в Іспанії.

Водночас він зробив акцент на безпеці – щоб туристи не піддавалися жодному ризику на територі країни, а також не завозили інфекцію.

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Санчес також повідомив, що з вівторка, 26 травня, в країні оголосять 10-денний національний траур за жертвами пандемії коронавірусу.

Раніше в Іспанії на місяць ввели додаткові вимоги для громадян, які перетинають кордон країни. З 16 травня в’їзд дозволили лише медикам, співробітникам будинків престарілих, дипломатам та жителям прикордонних регіонів інших країн, які працюють в Іспанії. Такі заходи триватимуть до 15 червня.

Джерело: El Pais