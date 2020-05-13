Самая старая женщина Испании победила коронавирус

113-летняя Мария Браньяс, считающаяся самой старой женщиной в Испании, выздоровела от коронавируса.

Ей диагностировали Covid-19 в марте, после того, как страна закрылась.

Но после нескольких недель в одиночестве Браньяс пришла в себя, перенесла только легкие симптомы.

Это означает, что она пережила пандемию гриппа 1918-1919 годах, Гражданскую войну в Испании 1936-39 годах и коронавирус.

— Теперь, когда ей хорошо, она замечательная, она хочет говорить, объяснять, размышлять, это снова она, — написала ее дочь.

La anciana más longeva de España, con 113 años, supera la COVID-19. La catalana María Branyas también es a partir de ahora la persona de más edad en superar el coronavirus después de hacerlo en la residencia en la que vive en Olot, Girona.https://t.co/6bDcty9sYJ #coronavirus pic.twitter.com/pubB2FTmu3 — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 12, 2020

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Родившись в Мексике в 1907 году, Мария Браньяс переехала на север в Сан-Франциско два года спустя и приехала в каталонскую провинцию Жирона во время Первой мировой войны вместе со своим испанским отцом-журналистом.

К слову, на данный момент в Испании более 228 тыс. зараженных, из которых больше половины уже излечились.