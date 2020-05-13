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Факты / Мир

Самая старая женщина Испании победила коронавирус

113-летняя Мария Браньяс, считающаяся самой старой женщиной в Испании, выздоровела от коронавируса.

Ей диагностировали Covid-19 в марте, после того, как страна закрылась.

Но после нескольких недель в одиночестве Браньяс пришла в себя, перенесла только легкие симптомы.

Это означает, что она пережила пандемию гриппа 1918-1919 годах, Гражданскую войну в Испании 1936-39 годах и коронавирус.

— Теперь, когда ей хорошо, она замечательная, она хочет говорить, объяснять, размышлять, это снова она, — написала ее дочь.

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Родившись в Мексике в 1907 году, Мария Браньяс переехала на север в Сан-Франциско два года спустя и приехала в каталонскую провинцию Жирона во время Первой мировой войны вместе со своим испанским отцом-журналистом.

К слову, на данный момент в Испании более 228 тыс. зараженных, из которых больше половины уже излечились.

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