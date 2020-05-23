США успішно випробували лазерну зброю

На есмінці США USS Portland успішно випробували нову високоенергетичну лазерну зброю.
Вона може знищувати літаки під час польоту.
Флот США показав відео, як вдалося збити лазером безпілотник.
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На відео видно, як світловий промінь з палуби військового корабля збиває безпілотник.
У американському флоті не вказали конкретного місця демонстрації системи лазерної зброї (LWSD).
Заявили лише, що випробування відбулись у Тихому океані 16 травня.
Як писали Факти ICTV, США можуть припинити членство в Угоді про відкрите небо, що є одним із документів, які гарантують стабільність та контроль у сфері озброєння у світі.
Відео: USNI News Video