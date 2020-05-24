Папа Римский впервые с начала пандемии прочитал молитву на площади Святого Петра

Папа Римский впервые с начала пандемии провел воскресную молитву 24 мая в присутствии верующих.

Последний раз понтифик благословлял католиков на площади Святого Петра 8 марта, с тех пор все общение с паствой проходило онлайн.

Папа Франциск провел молитву в библиотеке Апостольского дворца, как и во время карантина, а затем вышел на балкон для благословения. Верующие приветствовали его аплодисментами. Выход главы католической церкви сопровождался звоном с колокольни.

— Впервые после нескольких месяцев Святейший Отец благословлял не пустые площадь, — говорится в сообщении.

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На площадь Святого Петра, которую открыли для посещения в прошлый понедельник, было допущено около 200 человек, большинство были в масках и во время молитвы верующие на площади сохраняли социальное дистанцирование.

Ряд карантинных ограничений в Италии были сняты 18 мая, среди них и запрет на проведение церковных служб.

Ранее Папа Римский озвучил неожиданную гипотезу возникновения коронавируса.

Источник: Vatican News