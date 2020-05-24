Папа Римський вперше з початку пандемії прочитав молитву на площі Святого Петра

Папа Римський вперше від початку пандемії провів недільну молитву 24 травня в присутності вірян.

Останнього разу понтифік благословляв католиків на площі Святого Петра 8 березня, з тих пір все спілкування з паствою проходило онлайн.

Папа Франциск провів молитву в бібліотеці Апостольського палацу, як і під час карантинних обмежень, а потім вийшов на балкон для благословення. Віряни вітали його оплесками. Вихід глави католицької церкви супроводжувався дзвоном з дзвіниці.

– Вперше після кількох місяців Святіший Отець благословляв не порожню площу, — йдеться у повідомленні.

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На площу Святого Петра, яку відкрили для відвідування в минулий понеділок, було допущено близько 200 осіб, більшість були в масках і під час молитви віруючі на площі зберігали соціальне дистанціювання.

Низка карантинних обмежень в Італії були зняті 18 травня, серед них і заборона на проведення церковних служб.

Раніше Папа Римський озвучив несподівану гіпотезу виникнення коронавірусу.

Джерело: Vatican News