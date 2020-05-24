В Израиле премьер-министра Биньямина Нетаньяху будут судить по трем делам, по которым ему предъявлено обвинение.
Политику инкриминируют мошенничество, взяточничество и злоупотребление доверием.
Биньямина Нетаньяху обвинения отрицает и отказывается подавать в отставку.
К слову, политику только неделю назад был приведен к присяге в должность главы правительства национального единства.
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Первое заседание состоится в окружном суде Иерусалима.
Дела, по которым обвиняют премьера, известные под названиями 1 000, 2 000 и 4 000.
- 1 000 — мошенничество и злоупотребление доверием. Якобы политик получал подарки от влиятельных бизнесменов, в частности сигары и бутылки шампанского в обмен на услуги.
- 2 000 — мошенничество и злоупотребление доверием. Нетаньяху обвиняют в том, что он хотел помочь в распространении газеты Yediot Ahronot в обмен на положительное освещение.
- 4 000 — взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. Политика обвиняют в том, что он на должностях премьер-министра и министром связи лоббировал интересы акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq Шаула Еловича, в обмен на положительное освещение новостным сайтом, который входит в группу Bezeq.
Ранее Факты ICTV писали, что Верховный суд Израиля решил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который обвиняется в коррупции, может возглавить новое правительство страны. Решение было принято единогласно.