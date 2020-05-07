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Факты / Мир / Мировые новости

Обвиняемому в коррупции премьеру Израиля разрешили сформировать правительство

Верховный суд Израиля решил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который обвиняется в коррупции, может возглавить новое правительство страны.

Решение было принято единогласно.

Верховный суд отверг петиции, в которых требовалось устранить Нетаньяху от формирования правительства.

Также суд отказался признать незаконным соглашение между Нетаньяху и лидером оппозиционного блока Кахоль-Лаван Бенни Ганц о формировании нового кабинета.

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В апреле политики подписали соглашение о правительстве национального единства. Согласно договоренностям, Нетаньяху и Ганц будут по очереди руководить Израилем после трех выборов, на которых ни один из них не получил решающего преимущества.

Нетаньяху будет выполнять функции премьер-министра в течение 18 месяцев, а затем передаст полномочия бывшему командующему армии Ганцу.

Несколько организаций подали ходатайство об отмене соглашения на запрет Нетаньяху руководить правительством, ссылаясь на уголовное дело против него.

Напомним, в январе он был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Нетаньяху отрицает любые правонарушения и заявляет, что является жертвой политического преследования. Суд над ним должен начаться 24 мая.

В случае осуждения Нетаньяху может грозить до 10 лет тюрьмы.

Источник: Радио Свобода

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