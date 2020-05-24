В Ізраїлі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху судитимуть за трьома справами, за якими йому висунули звинувачення. Політику інкримінують шахрайство, хабарництво та зловживання довірою.

Біньяміна Нетаньяху звинувачення заперечує та відмовляється подавати у відставку.

До слова, політику лише тиждень тому був приведений до присяги на посаді глави уряду національної єдності.

Читайте: Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим на власній резиденції

Перше засідання відбудеться в окружному суді Єрусалима.

Справи, за якими звинувачують прем’єра, відомі під назвами 1 000, 2 000 та 4 000.

1000 – шахрайство та зловживання довірою. Нібито політик отримував подарунки від впливових бізнесменів, зокрема сигари і пляшки шампанського в обмін на послуги.

2000 – шахрайство та зловживання довірою. Нетаньяху звинувачують у тому, що він хотів допомогти у поширенні газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення.

4000 – хабарництво, шахрайство та зловживання довірою.Політика звинувачують у тому, що він на посадах прем’єр-міністра та міністром зв’язку лобіював інтереси акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq Шаула Єловіча, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входить у групу Bezeq.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховний суд Ізраїлю вирішив, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, який звинувачується в корупції, може очолити новий уряд країни. Рішення було ухвалено одноголосно.