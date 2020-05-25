Правительство Испании отменяет обязательный карантин для туристов с 1 июля. Соответствующее решение было принято на межведомственном совещании.

Однако с 15 мая по 1 июля иностранные туристы, прибывающие в страну из-за границы, должны находиться на карантине в течение двух недель.

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Напомним, ранее правительство Испании приняло решение об открытии границ для иностранных туристов с июля, но при условии прохождения 14-дневного карантина после приезда.

Но после принятого 25 мая решения, туристы смогут без проблем планировать свой отдых в стране.

Источник: El Pais