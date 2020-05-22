Австрия намерена принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Об открытии границ в июне уже есть соглашение с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном.

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По словам Курца, граждане стран, где благоприятная обстановка с Covid-19, могут рассчитывать на летний отпуск в Австрии.

К слову, в Австрии зафиксировано 16 404 случая коронавируса. От болезни умерли 633 человека. Вылечиться от коронавируса смог 14 951 человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал страны Европейского Союза из-за полного закрытия границ в условиях пандемии Covid-19.

Источник: Associated Press