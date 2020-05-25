PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Іспанія скасовує обов’язковий карантин для туристів з 1 липня

Уряд Іспанії скасовує обов’язковий карантин для туристів з 1 липня. Відповідне рішення ухвалили на міжвідомчій нараді.

Однак з 15 травня до 1 липня ті іноземні туристи, які прибувають в країну з-за кордону, повинні перебувати на карантині протягом двох тижнів.

Читайте: Австрія готується відкрити туристичний сезон влітку

Нагадаємо, раніше уряд Іспанії ухвалив рішення про відкриття кордонів для іноземних туристів з липня, але за умови проходження 14-денного карантину після приїзду.

Але після ухваленого 25 травня рішення, туристи зможуть без проблем планувати свій відпочинок в країні.

Джерело: El Pais

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка