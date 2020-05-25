Уряд Іспанії скасовує обов’язковий карантин для туристів з 1 липня. Відповідне рішення ухвалили на міжвідомчій нараді.

Однак з 15 травня до 1 липня ті іноземні туристи, які прибувають в країну з-за кордону, повинні перебувати на карантині протягом двох тижнів.

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Нагадаємо, раніше уряд Іспанії ухвалив рішення про відкриття кордонів для іноземних туристів з липня, але за умови проходження 14-денного карантину після приїзду.

Але після ухваленого 25 травня рішення, туристи зможуть без проблем планувати свій відпочинок в країні.

Джерело: El Pais