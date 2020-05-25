В Германии согласовали продление сроков для въезда сезонных работников до 15 июня.
Об этом говорится в совместном заявлении министерств сельского хозяйства и внутренних дел страны.
Разрешение должно было действовать до конца мая.
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Условия въезда на сезонные работы в Германии:
- максимальный контингент — 80 тыс. рабочих;
- сохраняется обязательное разрешение на работу;
- сезонные работники должны соблюдать правила защиты от Covid-19.
С начала ослабления карантина в Германию прибыли более 30 тыс. сезонных работников из других стран.
Напомним, Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам. Во Львове прием визовых анкет и документов начался 22 мая, а в Киеве — 25 мая.