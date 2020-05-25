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Германия продлит разрешение на въезд сезонных работников — сроки

В Германии согласовали продление сроков для въезда сезонных работников до 15 июня.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств сельского хозяйства и внутренних дел страны.

Разрешение должно было действовать до конца мая.

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Условия въезда на сезонные работы в Германии:

  • максимальный контингент — 80 тыс. рабочих;
  • сохраняется обязательное разрешение на работу;
  • сезонные работники должны соблюдать правила защиты от Covid-19.

С начала ослабления карантина в Германию прибыли более 30 тыс. сезонных работников из других стран.

Напомним, Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам. Во Львове прием визовых анкет и документов начался 22 мая, а в Киеве — 25 мая.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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