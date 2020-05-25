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Німеччина продовжить дозвіл на в’їзд сезонних працівників – терміни

У Німеччині погодили подовження термінів для в’їзду сезонних робітників до 15 червня.

Про це йдеться у спільній заяві міністерства сільського господарства та внутрішніх справ країни.

Дозвіл мав діяти до кінця травня.

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Умови в’їзду на сезонні роботи Німеччини:

  • максимальний контингент – 80 тис. робітників;
  • зберігається обов’язковий дозвіл на роботу;
  • сезонні працівники повинні дотримуватися правил захисту від Covid-19.

З початку послаблення карантину до Німеччини прибули понад 30 тис. сезонних робітників з інших країн.

Нагадаємо, Чехія відновила видачу робочих віз українцям. У Львові прийом візових анкет та документів розпочався 22 травня, а у Києві – 25 травня.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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