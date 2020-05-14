Заработчане пакуют чемоданы: как Прикарпатье выходит из карантина

На Прикарпатье уже зафиксировано 65 смертей из-за осложнений, вызванных Covid-19, однако украинцы уже ждут первой возможности, чтобы поехать на работу за пределы своей страны.

В Ивано-Франковске люди уже активно вышли из карантина, а об ограничении напоминают разве что защитные маски на лицах прохожих, перчатки официантов в кафе и отсутствие общественного транспорта.

Горожане чувствуют себя достаточно свободно. Летние площадки — работают, а заработчане уже пакуют чемоданы и считают, что закрытые границы не станут им помехой.

Накануне в Ивано-Франковской центральной городской больнице скончалась 19-летняя девушка, у которой почти месяц назад диагностировали Covid-19.

Никаких сопутствующих заболеваний не было, но пациентка находилась в тяжелом состоянии — у нее дважды останавливалось сердце, ее реанимировали и подключали к аппарату ИВЛ, но тщетно. Девушка умерла.

— Это самый молодой человек с Covid-19, который умер у нас в области начиная с марта, — отметил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федоров.

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